RMC SPORT - Sassuolo, Djuricic: "Gara che ci porterà esperienza"

© foto di Federico De Luca

Dopo la sconfitta rimediata contro la Juventus, il centrocampista del Sassuolo Filip Djuricic ha parlato ai microfoni di RMC Sport: "Abbiamo giocato bene i primi 55 minuti, anche dopo, ma sono errori che loro sfruttano sempre. E' stata una grande partita, per noi una bella esperienza per il futuro. Giocate senza paura? Noi giochiamo sempre nello stesso modo, contro la Juventus, la Spal, Roma o Empoli: giochiamo allo stesso modo, con coraggio e voglia per vincere, anche oggi la squadra è entrata in campo per conquistare i tre punti. Avete provato ad arginare la Juve? Contro la Juve è così, è una squadra contro la quale non entri in campo presuntuoso: prima lavorare e dopo giocare, contro Spal ed Empoli è una cosa diversa, ma oggi era così".