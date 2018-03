RMC SPORT - Sassuolo, Iachini: "Dovevamo chiudere la gara per vincere"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

Dopo il pareggio conquistato contro il Napoli, il tecnico del Sassuolo Beppe Iachini ai microfoni di RMC Sport ha detto:

Il Sassuolo poteva fare il colpaccio?

Sì, ci è capitato anche altre volte, Bologna, Spal, Cagliari, abbiamo fatto ottime gare e raccolto meno di quanto prodotto. Oggi però affrontavamo una grandissima squadra, di grande qualità tecnica, di grande velocità che ha creato difficoltà a tutti. Noi avevamo preparato una partita per andare ad aggredire alti, salire con gli esterni, andare a creare sempre densità e superiorità numerica in zona palla e questo faceva sì che il Napoli non potesse farlo a noi, alzando i ritmi e giocando con verticalizzazioni continue e creagli problemi, abbiamo fatto molto bene, sbagliando qualche passaggio in qualche finalizzazione negli ultimi metri pur riconoscendo che ovviamente ci stava che il Napoli potesse crearci qualche fastidio ma la squadra è stata sempre attenta e concentrata, l'unica cosa che è mancata è stata chiudere la gara, siamo andati in almeno tre circostanze davanti al portiere, se avessimo fatto il 2-0 la gara sarebbe stata chiusa e quando la tiene sul filo con queste grandi squadre ci può essere sempre un episodio che può cambiare la gara. C'e rammarico perché Rogerio aveva fatto una grandissima gara e purtroppo è stato sfortunato, è stato leggermente spinto, ha perso l'equilibrio e la palla è rocambolata però rimane la prestazione e questo ci deve dare forza, coraggio per affrontare le prossime gare con il piglio giusto".

Oggi le hai indovinate tutte?

"L'avevamo preparata così perché pensavo che potessimo avere soltanto una chance, quella di andare alti aggredire, creare densità a centrocampo e con gli attaccanti veloci davanti cercare queste verticalizzazioni improvvise, con Politano falso nueve, una punta di profondità che riuscisse a darci queste verticalizzazioni che poteva risultare decisive. I ragazzi lo hanno fatto bene, peccato che ci è mancato di chiudere la gara al momento giusto".

Sulle scelte?

"Oggi è andata così, in questi miei mesi con il Sassuolo ho visto crescere dei ragazzi che sono molto giovani, sono cresciuti, stanno crescendo a livello fisico, tattico, anche come fiducia, in queste circostanze si fa recuperare qualche ragazzo che ha tirato troppo la carretta e poi ci sono delle valutazioni da fare di volta in volta, tutti sono utili, c'è un grande gruppo di grande disponibilità come stanno facendo, per cercare di fare qualche punto che non abbiamo fatto prima ma che comunque meritavamo, nelle prime dieci partite abbiamo fatto 10 punti e poi nelle ultime 6-7 non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a fare prestazioni importanti e in ogni partita fare la cosa giusta".