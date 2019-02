RMC SPORT - Sassuolo, Magnani: "Un sogno affrontare Cristiano Ronaldo"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Sassuolo Giangiacomo Magnani ha commentato così a RMC Sport la sconfitta di oggi con la Juve: "Troppa Juve per il Sassuolo? Non direi, direi che il risultato di stasera ci lascia l'amaro in bocca, perché per il gioco che abbiamo fatto il risultato forse è ingiusto, un po' esagerato. Penso che il Sassuolo abbia espresso un ottimo calcio per buona parte del primo tempo, se avessimo sfruttato in maniera migliore quelle due-tre occasioni sarebbe cambiata la partita".

Sulla ripresa: "Nel secondo tempo bisogna dare merito alla Juventus, che si è organizzata e ci ha tolto il nostro gioco. Ci ha messo in grande difficoltà".

Sulla sconfitta: "Ci lascia di aver comunque giocato a viso aperto, anche se abbiamo perso. Ci fa ripartire martedì con la voglia di fare bene, come abbiamo fatto fino ad adesso, perché sicuramente non è la gara con la Juve quella in cui dobbiamo fare punti. La Juventus è una grandissima squadra, va rispettata, va affrontata, va dato il massimo come in tutte le altre partite".

Sul rigore non concesso: ""Non avendo visto la situazione, essendo molto lontano dall'azione, non posso giudicare. Sono dell'idea che arbitro e VAR abbiano fatto la scelta più opportuna".

Su Cristiano Ronaldo: "Affrontarlo mi fa un effetto bellissimo. Fino ad un anno e mezzo fa sognavo questi grandissimi campioni e adesso li sto affrontando sul campo. È un sogno che si avvera sin da quando ero bambino".