RMC SPORT - Sassuolo, Mazzitelli: "Potevamo vincerla ma il pari è giusto"

Al termine della sfida contro il Milan, il centrocampista del Sassuolo Luca Mazzitelli ha parlato in mixed zone: "E' stata una partita di sofferenza la nostra, il Milan è stato più pericoloso nel primo tempo e noi dovevamo sfruttare le occasioni che ci capitavano. E' stato bravo Politano a segnare, alla fine potevamo anche vincerla ma per come è andata la partita il pareggio è il risultato più giusto".

Avete pareggiato contro Napoli e Milan. Che impressione ti hanno fatto queste squadre?

"Ci siamo detti che dobbiamo fare punti contro chiunque. In entrambi i casi hanno fatto gol nel finale e quindi c'è un po' di rammarico però adesso abbiamo due partite fondamentali, speriamo di fare più punti possibili".

Le voci sulla Fiorentina?

"Non so niente su queste cose".