RMC SPORT - Sassuolo, Ragusa: "Calati bene nella lotta salvezza"

Al termine della sfida contro il Milan, Antonino Ragusa ha parlato in zona mista: "Siamo riusciti a trovare il vantaggio, credo che sia stato molto importante. Poi dovevamo essere più bravi a tenere il risultato fino alla fine. E' andata come con il Napoli e dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto".

Come avete preparato questa partita?

"Come prepariamo le altre. Cerchiamo di limitare le loro giocate e allo stesso tempo di metterli in difficoltà".

Dal 7-0 allo Stadium ai pareggi con Napoli e Milan. Cos'è cambiato in questo Sassuolo?

"Ci stiamo calando bene nella lotta per la salvezza. Arriviamo in un punto del campionato dove si deve dare il 200%. Bisogna sacrificarsi in queste partite, solo così possiamo salvarci".