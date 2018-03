RMC SPORT - Sassuolo, Sensi: "Mercoledì la gara più importante per noi"

Fonte: Dall'inviato Marco Frattino

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Sassuolo Stefano Sensi ha commentato così in zona mista la gara pareggiata contro il Napoli: “Siamo stati una squadra, oggi abbiamo messo tutta la cattiveria possibile di questo mondo perché questa squadra la potevi mettere in difficoltà solo così. Potevamo portare a casa i tre punti, magari non ci aspettavamo questo punto, ma ce lo siamo meritato. Lavoriamo tutti dal primo all’ultimo al 100% durante la settimana, il mister fa delle scelte, ognuno dà il massimo però. Il Napoli è una squadra che se le lasci mezzo metro ti imbuca e poi diventa dura. Abbiamo cercato di limitarli il più possibile e ci siamo riusciti. Io metto davanti la squadra, è la squadra che fa la differenza. La gara di mercoledì? Abbiamo fiducia, ma non dobbiamo sottovalutare queste gare che sono le più difficili. Sarà la gara più importante del nostro campionato. Stiamo bene, il campo era pesante, abbiamo sofferto, ma domani andremo in campo per fare tutto quello che serve. Questo punto ci dà tanta benzina mentalmente, che è la cosa più importante”.