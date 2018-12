RMC SPORT - Saudati: "Milan mai convincente. Prenderei Morata"

© foto di Federico De Luca

Luca Saudati, ex giocatore di Milan ed Empoli, a RMC Sport Live Show è intervenuto nel corso del primo tempo di Juventus-Roma: "Il Milan fa fatica praticamente contro chiunque, non c'è mai una prestazione convincente. Oggi è stata una partita giocata sotto ritmo con il Milan che ha fatto veramente poco per vincere contro la Fiorentina".

Da ex attaccane come valuti il momento di Higuain?

"Penso sia una questione anche fisica. Io sono andato a vedere Milan-Sampdoria a San Siro e tra lui e Cutrone ho visto una grande differenza dal punto di vista fisico. Credo che abbia dei problemi alla schiena e non è il giocatore che siamo abituati a vedere. Il giocatore non si discute per quello che ha dimostrato in carriera ma forse in questo Milan fa fatica anche lui. Credo che anche a livello di modulo con gli esterni a piedi invertiti ci sono poche possibilità per Higuain".

Lo faresti lo scambio Higuain-Morata?

"Sì. Mi dispiacerebbe perché reputo Higuain un grande attaccante. Farei lo scambio in prospettiva anche perché Morata è più un attaccante di movimento rispetto a Higuain. Il Milan avrebbe bisogno di un centravanti con le caratteristiche di Morata".

Può pagare il fatto che nel Milan non ci sia un vero leader?

"E' un aspetto importante. Si parlava di Ibrahimovic che sarebbe stata un'operazione da fare anche da questo punto di vista. Probabilmente questo carisma manca a Higuain".

Di Federico Chiesa che ne pensi?

"E' un giovane interessane e oggi ha dimostrato di avere grandi qualità ma anche dei limiti. Non è stata la sua miglior partita ma ha trovato un grandissimo gol. Ha fatto vedere che a 21 ha le qualità per cercare e trovare certi colpi".

L'Empoli ha cercato troppo la vittoria quando poteva accontentarsi di un pareggio?

"Volevano riscattare la sconfitta di Firenze ma hanno trovato una Sampdoria che gioca molto bene a calcio".