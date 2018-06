RMC SPORT - Scalabrelli: "Meret sarebbe contento di giocare a Firenze"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cristiano Scalabrelli, preparatore dei portieri della SPAL ed ex portiere della Fiorentina, ha parlato a "Garrisca al Vento!", trasmissione curata da FirenzeViola.it in onda su RMC Sport. Queste le sue parole:

Su Alex Meret a Firenze: "Penso che sarebbe contentissimo in una piazza come Firenze. Storicamente la Fiorentina ha sempre avuto il top dei portieri in Italia, da Toldo a Galli, Meret è uno dei profil più importanti italiani e per questo penso che possa essere la destinazione giusta. Al momento non abbiamo molto a livello nazionale, lui ha grandi qualità: sa stare in porta e giocare bene anche con i piedi. Con me quest'anno ha fatto molto bene, peccato per l'infortunio che ne ha interrotto un po' la crescita ma è un classe '97, può solo migliorare".

Sulle sue condizioni fisiche: "Ha patito il primo infortunio per il quale impiegarono troppo tempo a capire cosa aveva: alla fine era solo un'ernia. Il secondo invece fu una sub-lussazione alla spalla rimediata contro la Roma. Penso che in generale gli infortuni non siano un problema. Quello di cui sono certo è che è uno dei migliori in Italia".

Sull'eventuale ruolo in Nazionale e sulla sua valutazione: "Faccio fatica a dare giudizi sulla valutazione di Alex, perché ancora deve arrivare al top. Per arrivare in Nazionale ha senza dubbio bisogno di giocare il prossimo anno, se riesce a rispondere anche nei prossimi anni alle pressioni dei grandi club allora può arrivare in azzurro. I mezzi ce li ha e Firenze può essere la piazza giusta per lanciarlo a grandi livelli"

Su Buffon: "Di sicuro è secondo me il portiere più forte di tutti i tempi. Essere arrivato a quest'età con quei risultati vuol dire che sei diverso dagli altri. Se sta bene può continuare anche al PSG, secondo me lo deve fare se ha voglia. Cambiare ambiente può anche essere un ulteriore stimolo".