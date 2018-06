RMC SPORT - Scalabrelli su Buffon: "Cambiare può essere stimolo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cristiano Scalabrelli, preparatore dei portieri della SPAL ed ex portiere della Fiorentina, ha parlato anche di Buffon a "Garrisca al Vento!", trasmissione curata da FirenzeViola.it in onda su RMC Sport: "Di sicuro è secondo me il portiere più forte di tutti i tempi. Essere arrivato a quest'età con quei risultati vuol dire che sei diverso dagli altri. Se sta bene può continuare anche al PSG, secondo me lo deve fare se ha voglia. Cambiare ambiente può anche essere un ulteriore stimolo".