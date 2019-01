RMC SPORT - Scanzi: "Fossi Banti proverei imbarazzo. Deluso da Higuain"

Il giornalista ed opinionista Andrea Scanzi è intervenuto sulle frequenze di RMC Sport nel corso della trasmissione MilanNews. Queste le sue dichiarazioni: “A ruota libera ti dico che non ho certo scoperto ieri che la Juventus è più forte del Milan. Ha vinto la più forte, non scopriamo nulla, ma se fossi in Banti stamattina proverei imbarazzo nel guardarmi allo specchio. L’espulsione di Kessié ci sta, ma devi dare anche quella su Matuidi, poi almeno guardi il VAR dopo il contatto Conti-Can ma evitare a prescindere così proprio no. Capisco perfettamente la rabbia di Gattuso al triplice fischio, si poteva andare ai supplementari"

Lo sfottò di Pjanic?

"Sta infierendo dopo aver vinto e stravinto, contenti lui contenti tutti. Non c’era bisogno di ieri sera per capire che la Juve è più forte. Ma proprio perché sono superiori, ieri sera questa immensa differenza non si è vista".

Cessione Higuain?

"Sono un po’ deluso dal suo atteggiamento. Mi fido di Gattuso e delle sue parole, ma mi pare evidente che il ragazzo sia già con la testa al Chelsea da settimane. Se deve rimanere col muso lungo e fregandosene della squadra, che vada e risparmieremo soldi. Piatek mi intriga e in questi primi mesi è stato un crack, però ha dimostrato poco e sarebbe una scommessa pagata ad alto prezzo. Magari soffre l’ambiente e si spegne. Però capisco come serva un nome importante per l’eventuale post Higuain”.