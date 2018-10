RMC SPORT - Scanziani: "Inter può giocarsi il secondo posto"

Alessandro Scanziani, ex giocatore dell'Inter, è intervenuto a RMC Sport Live Show nel corso del primo tempo di Lazio-Inter: "Anche Joao Mario si è sorpreso nel vedersi titolare questa sera. Non ha certo i novanta minuti nelle gambe ma se Spalletti ha fatto questa scelta vuol dire che per lui era la migliore da fare. Joao Mario è un anno e mezzo che praticamente non è più all'Inter e fa la sua prima partita in una gara vera, magari io lo avrei fatto tornare in una partita più abbordabile".

Chi vorrebbe esterno d'attacco a destra nell'attacco dell'Inter?

"Politano si è inserito abbastanza bene e adesso si usa giocare a piedi invertiti. Spalletti lo sta sfruttando così e per me sta facendo bene anche perché nell'Inter ha una responsabilità diversa da quella che aveva nel Sassuolo. Ci vuole personalità per giocare a Milano".

Centrocampo Inter, manca una linea titolare?

"Senza Nainggolan c'è qualche problema in mezzo perché numericamente Spalletti ha la rosa corta in quel reparto. Ci sono, però, tanti giocatori duttili capaci anche di reinventarsi in mezzo al campo".

Dopo Juventus e Napoli c'è l'Inter?

"La Juve è di un'altra categoria a meno che non pensi solo alla Champions, poi c'è il Napoli. Pensavo che Ancelotti potesse avere più difficoltà a cambiare la squadra di Sarri e invece sta facendo molto bene. Presumo che anche il Napoli possa stare davanti all'Inter. Dopo queste due io metto Lazio, Roma e Inter alla pari. Difficile dire chi tra queste tre possa dare più garanzie. L'Inter è sempre stata una squadra strana che può vincere o perdere con chiunque. Non so se potrà arrivare al secondo posto ma certamente dovrà provarci. Deve avere questa ambizione".