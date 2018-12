RMC SPORT - Scanziani: "Nainggolan non ha dato nulla all'Inter"

Nel corso del primo tempo di Inter-Napoli al Live Show di RMC Sport è intervenuto l'ex allenatore nerazzurro Alessandro Scanziani: "Icardi ha mostrato grande personalità e pronti via ha subito fatto capire la determinazione dell'Inter nel provare a vincere questa partita".

Scelte a sorpresa da parte di Ancelotti?

"Sono rimasto sorpreso anche io e quando ho visto Callejon fare il terzino destro ho pensato anche al lavoro che dovrà fare Perisic anche in fase difensiva. Mi chiedo anche come farà la fase difensiva lo spagnolo del Napoli. Ancelotti dimostra di aver grande fiducia nei suoi giocatori".

Come valuti la situazione Nainggolan?

"Nainggolan arriva da una Roma in cui aveva grande libertà anche fuori dal campo. A Milano invece non lo può fare. La società accetta questo comportamento finché il giocatore è determinante e fa vincere la squadra, all'Inter non sta succedendo ed è giusto che l'Inter prenda posizione, anche come esempio per gli altri compagni. Ad oggi Nainggolan ha dimostrato poco o nulla in maglia nerazzurra. Oggi Zaniolo ha fatto un gol straordinario ma le sue prestazioni dimostrano la bravura di questo ragazzo. A Roma non è facile giocare, i tifosi sono molto attenti".

Il Milan non segna più. Che succede alla squadra e a Higuain?

"Gioca con qualche giocatore che ad inizio stagione non era considerato titolare e sta facendo un po' di fatica in più. Higuain non è un giocatore capace di inventarsi i gol, deve essere aiutato dai compagni. Se non sta rendendo al meglio anche a causa di un sistema di gioco che non lo aiuta".

Il pareggio della Juventus?

"Questa Atalanta è un'ottima squadra e sta facendo molto bene. Quando però è entrato Ronaldo ha fatto un gol facile ma nel momento in cui ha segnato è tornato subito a centrocampo. Ronaldo ha portato la mentalità vincente al Napoli".