RMC SPORT - Scarnecchia: "Roma, non c'è nessuna favorita nel derby"

L’ex centrocampista della Roma Roberto Scarnecchia ha presentato ai microfoni di RMC Sport il derby della Capitale contro la Lazio e ha commentato il successo contro il Barcellona: “L’euforia post Barcellona deve essere positiva, è un’iniezione di autostima, di consapevolezza della forza di questa squadra. La gestione, innanzitutto, la sta facendo in maniera ottimale Di Francesco. L’allenatore sta gestendo questa situazione in maniera molto brillante. Dall’altra parte i ragazzi devono essere consapevoli che il derby è il derby e che non tiene considerazione nessun fatto, dalla forma fisica alla posizione in classifica e di quello che è accaduto fino al giorno prima”.

Gli impegni in coppa delle due squadre possono variare gli equilibri?

“Assolutamente sì. Non c’è una squadra favorita nel derby. In generale è indecifrabile, io ne ho giocati. E’ una situazione che esula dalla condizione di forma dei giocatori rispetto a quanto visto magari la settimana prima o qualche giorno prima. La Lazio giovedì ha fatto una partita indecifrabile ma i ragazzi di Di Francesco non ne devono tenere conto”.

