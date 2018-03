RMC SPORT - Schwoch: "Napoli, Milik arma top per questo finale"

© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Il centravanti polacco Arkadiusz Milik sarà a completa disposizione di Maurizio Sarri per questo finale di stagione. Il suo rientro, ai microfoni di 'RMC Sport', l'ha commentato Stefan Schwoch nel corso di 'A tutto Napoli': "Può dare molto. Sia dal punto di vista delle energie, perché finora non è mai sceso in campo, che dal punto di vista tattico. Il polacco ti permette di giocare anche con la palla alta e di mettere cross, ti dà centimetri sia in difesa che in attacco. Il Napoli lo ritrova al momento giusto, sperando che stia bene".