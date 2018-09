RMC SPORT - Sconcerti: "A Torino partita tosta e seria per il Napoli"

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per analizzare alcuni temi del campionato di Serie A: “Torino-Napoli? E' una partita tosta e seria perché il Torino è una bella squadra, completa con un grosso centrocampo e un attacco che ancora deve cominciare. Come motivazioni ne ha più il Torino che il Napoli. La squadra di Ancelotti è molto discussa in questo momento”.