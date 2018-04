RMC SPORT - Sconcerti: “Napoli stanco e corto. La Juventus va ripensata”

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: “Sono rimasto sorpreso dal Napoli, la Fiorentina arrivava al tiro con troppa facilità. E’ stata una partita che il Napoli non ha capito e non è riuscito ad interpretare. C’è stata un’ottima Fiorentina ma il Napoli non è mai entrato in campo”.

Merito della Fiorentina con Pioli che in questo campionato non ha preso gol dal Napoli…

“Sì anche questo è un dato strano per il campionato che ha fatto la squadra di Sarri. La Fiorentina adesso comincia ad avere un campionato di rispetto: imbattuta contro il Napoli e ha battuto la Roma all’Olimpico, giusto per fare due esempi. E’ una squadra che sta cominciando a formarsi”.

La lotta per lo scudetto sembra delineata, il Napoli sotto l’aspetto mentale ha mostrato le sue debolezze?

“Sia Juventus che Napoli hanno dimostrato di essere un po’ alla corda. Gli azzurri sono più stanchi perché la rosa comunque è composta da meno giocatori rispetto a quella bianconera. il Napoli gioca meglio della Juventus e se avesse retto fisicamente tutta la stagione avrebbe vinto lo scudetto. In questo campionato però non ho visto neanche una grande Juventus che andrà ripensata e anche in maniera profonda. Credo che entrambe le squadre debbano essere riviste perché non sono state aiutate dal mercato”.

Cosa succederà a Sarri, lascerà Napoli?

“E’ molto difficile che questa squadra possa fare di più senza innesti significativi. Con Sarri il Napoli è migliorato di anno in anno. Questo ciclo ha fatto il massimo, si è compiuto ed esaurito anche se non ha portato quello che si poteva sperare”.

Lotta Champions, Roma e Lazio sono a più quattro sull’Inter. I nerazzurri non possono più sbagliare…

“In teoria è ancora tutto aperto anche perché all’ultima giornata c’è Lazio-Inter ma siamo alle ultime partite ed è difficile che due buone squadre come Roma e Lazio possano perdere quattro punti dall’Inter”.

E’ anche la settimana della Champions League. Mercoledì ci sarà Roma-Liverpool...

“Non sono sicuro che la Roma sia già fuori. Negli ultimi minuti di Liverpool ho visto che gli inglesi possono essere messi in difficoltà, anche se ci vorrebbe davvero una gara perfetta. Ad oggi la finale più giusta è Real Madrid-Liverpool”.