RMC SPORT - Sconcerti: "Alla Roma servono i gol di Dzeko"

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Mario Sconcerti ha parlato delle difficoltà della Roma in campionato: "C'è bisogno dei piedi di Dzeko, quando segna la Roma vince. E' il capocannoniere d'Europa, mi sembra che abbia fatto un solo gol in campionato, dopo possiamo girare quanto vuoi, se giochi lontano fai brutta figura, se giochi con due mezze ali soffri, poi siamo passati a De Rossi-N'Zonzi, la Roma deve fare muro a centrocampo perché non ha una buona difesa, dopo davanti butti la palla là perché ha molti attaccanti pericolosi, hanno bisogno di Dzeko ma se lo dici a Roma, gliela devi sempre colorire, sembra quasi volgare, ma se in realtà se hai i 20 gol di Dzeko e se li segna nelle prossime 28 partite, porterà molto avanti la Roma".