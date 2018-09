RMC SPORT - Sconcerti: "Anti-Juve inesistente, bianconeri irraggiungibili"

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Mario Sconcerti, opinionista di RMC Sport, ha parlato così durante il "Live Show" di questa sera.

Sulle sorprese di Mancini: "Pellegri è già un giocatore della Ligue 1, un centravanti di una piccola, ma qualificata caratura internazionale. Zaniolo è invece il classico vizio di Mancini, un vizio dolce".

Sul mercato convincente della Fiorentina: "Corvino non ha bisogno di essere rivalutato, è uno che conosce bene il calcio. Conoscere il calcio significa sbagliare un giocatore su tre. Ci sono delle cose che appartengono alla storia e Corvino ha la sua".

Sull'anti-Juventus: "Penso che siamo destinati a un campionato senza anti-Juve. Al netto del rendimento di Cristiano Ronaldo, la squadra bianconera è troppo più forte. Le altre non sono alla sua altezza. Non parlo di Napoli e Inter, l'unica che cresce, o della rinnovata Roma, ma di tutto il campionato. La Juventus ha nette 25 vittorie su 38 partite proprio per superiorità naturale. Questo non la mette al sicuro da problemi europei, ma in Italia non ci sono concorrenti".

Sul Napoli: "Non avendo un gioco come Sarri, Ancelotti cerca di giocare con tutto il gruppo. Sarri giocava con 14 calciatori, Ancelotti con 18 in tre partite. Ieri gli azzurri si sono ritrovati senza Mertens, senza Callejon e senza Hamsik... Questo non è il Napoli".

Sul Sassuolo: "De Zerbi è un ottimo allenatore, lo sappiamo da un po' di tempo. Ha fatto cose interessanti già al Foggia. Quando noi parliamo del Sassuolo ne parliamo come di una piccola che sorprende, ma non è così. Il Sassuolo è una grande società ed è più ricca della maggior parte dei club di Serie A. Trovarsi nella parte sinistra della classifica è quindi quasi un dovere, non una cosa eccezionale".