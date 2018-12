RMC SPORT - Sconcerti: "Atletico e Juve hanno lo stesso approccio"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: "Penso che il protagonista della giornata sia stato il VAR. Le decisioni degli arbitri hanno fatto discutere molto nell'ultima giornata di campionato".

Calciomercato invernale, meglio accorciato o della durata di un mese?

"Il calciomercato non c'è dubbio che tutti lo preferiscano breve, tranne quelli che lo vendono breve. Le società lo preferirebbero breve perché è grande fonte di inquietudine per le squadre con giocatori che magari vogliono andare altrove. Il mercato di gennaio si infiamma negli ultimi giorni perché così si risparmia un mese di stipendio. Per me andrebbe bene con il termine del calciomercato fissato al 18 gennaio".

Qual è la vera delusa nella lotta al quarto posto?

"La Roma ha preso punti e anche l'Atalanta, anche se i giallorossi sono più attrezzati. E' stata una domenica positiva per la Roma. E' stata ribadita la differenza tra le prime due e le altre con l'Inter che naviga nel mezzo".

Sorteggi Champions League. Che ne pensa?

"Juventus e Roma avranno difficoltà nelle rispettive partite. Per me c'è più differenza tra Juve e Atletico Madrid, a favore dei bianconeri, rispetto a Roma e Porto che sono squadre più vicine. Il Porto però a differenza della Roma è una squadra. Atletico Madrid e Juve hanno la stessa visione come approccio alla partita. Credo che passeranno entrambe ma saranno partite difficili".

Cosa pensa delle parole di Pallotta a proposito del momento della Roma?

"E' un comunicato che non dice niente e non entra nella sostanza di niente. Dice solo che hanno parlato di tutti gli argomenti ma dal punto di vista del tifoso della Roma non cambia nulla. Sarebbe importante sapere che cosa è emerso da questo incontro".

Juventus-Roma come la vede?

"I bianconeri hanno perso due volte in Europa e significa che sono battibili anche loro se si studia un po'. La Juventus è sempre più forte della Roma ed è anche più squadra. Se il calcio fosse una scienza esatta non ci sarebbe partita tra le due, divise da 22 punti in classifica. La Roma soffre molto l'assenza di De Rossi".