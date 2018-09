RMC SPORT - Sconcerti: "Berlusconi al Monza? Idea di calcio romantico"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo ed opinionista di RMC Sport, è intervenuto al 'Night Show' per parlare dell'attualità del calcio italiano: "La Nations League? Mi piace, perché non mi piacciono le amichevoli. E' una manifestazione che non conosciamo, vediamo come la prenderanno le squadre ma comunque qualcosa in palio c'è. Berlusconi-Galliani al Monza? Il titolo è 'nostalgia'. Il calcio è una cosa che quando la provi non la lasci più. Ovviamente sono su livelli diversi il Monza e il calcio a cui sono abituati Berlusconi e pure Galliani. Credo che sentano il bisogno di compiere un'impresa che sia adatta alla loro età e ai tempi attuali. La trovo una bella cosa, ad avere i soldi l'avrei fatto anche io perché mi sembra un segno di passione, di affetto e di nostalgia per il calcio romantico. Italia di Mancini? Per ora mi intrigano le idee di Mancini. Lui è un leader spontaneo, ma non evidente. E' uno pacato, non è un Mourinho o un Allegri. Nelle pieghe, nei dettagli del calcio, però, Mancini sa gestire e sa cercare le provocazioni e le novità. Io mi fido di lui e sono interessato a quello che fa. Ha fatto una sparata che doveva fare ma che lascia il tempo che trova. Nazionale e società sono entità diverse ed i club lecitamente possono scegliere i giocatori che vogliono. La Federcalcio invece dovrebbe promuovere maggiormente il calcio dai dilettanti alla Serie A".