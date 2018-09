RMC SPORT - Sconcerti: "Bernardeschi è cresciuto. Ma per me è un'ala"

© foto di Federico De Luca

A RMC Sport Live Show ha parlato il noto giornalista e opinionista Mario Sconcerti commentando le gare di Roma e Juventus si è soffermato sulla prestazione del bianconero Federico Bernardeschi elogiandolo: "Mi è piaciuto e lo vedo cresciuto. E' stato pagato 40 milioni, è un giocatore sicuro che in un anno e mezzo è cresciuto. Per me è un'ala pura, mi piacerebbe vederlo a sinistra. Lo vedo come una soluzione europea. Non sono molti quelli come lui in Europa".