RMC SPORT - Sconcerti: "Buffon adesso può fare qualsiasi cosa"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “La Juventus è normalmente all’avanguardia e lo è dal 1923 quando diventò una multinazionale al servizio del calcio. Non credo che la differenza tra la Juve e le altre sia nello stadio di proprietà”.

Secondo lei Buffon cosa farà?

“Non saprei dire. C’è un momento in cui si pensa che la vita cambi piega ma è giovane e può fare qualsiasi cosa. Buffon con le possibilità e il nome che ha può fare tutto. La cosa più indifferente che può fare adesso è continuare a giocare perché lo sta facendo da trent'anni. Se continua a giocare non fa niente di nuovo”.

Il Parma torna in Serie A con tre promozioni in tre anni che rappresentano una novità nel nostro calcio…

“A parte il periodo Tanzi il Parma non era mai stato in Serie A e quindi c’era anche il sospetto che fosse un campionato che non appartenesse a questa realtà. La nuova società cinese ha fatto un lavoro di grandissimo livello con le tre promozioni che lo testimoniano. Mi ha colpito la facilità di rincorsa del Parma”.

Conte ha vinto la FA Cup con il Chelsea. Che farà adesso?

“Lui vorrà rispettare il contratto ma bisognerà vedere cosa vorrà fare il Chelsea. L’FA Cup è una grande vittoria, quindi in questo momento il bilancio di Conte in Inghilterra è più che positivo”.