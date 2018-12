Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico italiano, è intervenuto su RMC Sport per parlare della situazione del campionato italiano in ottica lotta per non retrocedere: "Per il calcio che ho visto il Cagliari non ha possibilità di retrocedere: è una buona squadra, non mi meraviglierei se dovesse arrivare al 10° posto. Non credo neanche il Bologna, che ha una società che può fare 2-3 acquisti a gennaio".