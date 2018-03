RMC SPORT - Sconcerti: "Champions, Roma passaggio turno al 65%"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha parlato dei risultati dell'ultimo turno di Serie A: "Campionato chiuso? No, ma sono stati 8 giorni fondamentali. La Juve in 2 partite ha preso 5 punti al Napoli. Tutto quello che non è successo in 50 partite di campionato, tra la stagione scorsa e quest'anno, è successo in 8 giorni. Però ancora il campionato non è chiuso, c'è un confronto diretto. Certamente la Juve si è portata molto avanti. E' sicuramente un momento importante".

Qual è la situazone del Milan in ottica rincorsa Champions?

"E' già risalito visto che fino a poco tempo fa era dodicesimo. Nella risalita del Milan e comunque della situazione delle milanesi va considerata e controllata la Lazio. L'accesso in Champions secondo me non è tanto un problema di Inter, perché in un verso o nell'altro i nerazzurri sono attaccabili dal Milan, c'è il confronto diretto, ma anche riprendendo l'Inter poi si arriva quinti. Bisogna vedere se la Lazio recupera se stessa o una parte di se stessa oppure continua in questa piccola deriva in cui sta nuotando da un paio di mesi. Credo che la Lazio sia più forte del Milan ma la sto vedendo male, stanca, ad un ritmo in cui il Milan non gli è più inferiore. Più che sull'Inter il Milan deve fare la corsa sulla Lazio".

Un suo commento su quello che è successo a Firenze domenica, una partita che verrà ricordata per l'affetto nei confronti di Astori

E' successo qualcosa di enorme, purtroppo insieme alla morte di Astori. e su questo non c'è dubbio. Noi persone che vogliono bene al calcio abbiamo superato l'inizio, io spero che questa cosa ci abbia veramente cambiato. Molti sintomi sembrerebbero far dire di si, però il difficile adesso comincia domenica. Quando torna il calcio vero bisogna capire davvero dove sta la realtà".

Roma domani occasione importante. Quante possibilità hanno i giallorossi di passaggio del turno?

"La Roma ha il 60-65% di possibilità di passare il turno, perché ha segnato in Ucraina e perché lo Shakhtar che è una grande squadra, molto organizzata, abbastanza simile al Napoli, può vincere ma l'ho vista soffrire molto nel primo tempo nella gara di andata e l'ho vista prendere 3 gol al San Paolo con il Napoli. Non credo verrà qui a difendere il 2-1. Penso che la Roma sia una squadra molto adatta alla Champions perché è una squadra non di grande personalità ma di grandi giocatori, che sbanda spesso ma quando trova l'onda positiva è una squadra travolgente. Mentre in 38 partite vengono a galla anche i limiti, in un torneo come questo la Roma può andare molto avanti. La squadra di Di Francesco deve stare attenta alle individualità dello Shakhtar ma a me sembra comunque una squadra superiore rispetto alla formazione ucraina".

Dalla zona retrocessione cosa ci dobbiamo aspettare?

"Chievo e Sassuolo sono due squadre che si sono ritrovate nel momento di difficoltà improvvisamente scoperte, cioè a fine ciclo. Sono difficilmente migliorabili, perché sono due squadre da rifondare, da ricostruire. Hanno fatto un ungo ciclo di risultati importanti, ed oa è finito, quindi devono usare tutte le armi che si utilizzano in questi casi. L'esempio classico è stato il derby di Verona, dove il Chievo tecnicamente ha di più rispetto all'Hellas, che però li ha mangiati da un punto di vista agonistico. Nella zona retrocessione il ritmo ultimamente si è alzato tanto, credo che si tornerà ad andare più lentamente".