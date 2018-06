RMC SPORT - Sconcerti: "Come avrà preso Szczesny l'arrivo di Perin?"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, nel corso del suo intervento a RMC Sport ha parlato anche dell'accordo tra la Juventus e Perin: "È il migliore portiere italiano attualmente, ma sono sorpreso dal fatto che sia in competizione con Szczesny, che ha già un accordo per essere lui il titolare. Ma prendere come secondo un giocatore del calibro di Perin è un modo strano per qualificare il polacco come nuovo titolare. Come l'avrà presa? Dipende da come gliela hanno raccontata. Perin, a 25 anni, non credo voglia fare il vice per tutto il resto della carriera".