RMC SPORT - Sconcerti: "Coppa Italia? Juve stanca, il Milan sta meglio"

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport per commentare i risultati di oggi e anticipare i temi delle gare di domani:

Sulla Juventus: “Un bel pezzo di Scudetto passa sui piedi di Douglas Costa, soprattutto nel girone di ritorno è stato un giocatore decisivo. la Juventus ha giocato molte partite in questo modo, in cui ha preferito gestire la partita invece che prenderla in mano. Douglas Costa ha dato qualcosa di nuovo, l’ha presa per mano e l’ha portata 50 metri avanti e la squadra l’ha sentito. È stato evidente fin dai primi minuti, è stato come un interruttore, la cosa bella è che la squadra gli è andata dietro come se avesse avvertito di avere un trascinatore”.

Sul Milan: “La finale di Coppa Italia è aperta, anche se indubbiamente a livello di classifica la Juventus sta messa meglio. A livello fisico forse sta meglio il Milan che ha potuto disinteressarsi del campionato per qualche settimana, la Juve è abbastanza stanca. Ci sarà un Olimpico pieno, non credo che ci possa essere spazio per la stanchezza. Entrambe le squadre hanno qualità per vincere la partita”.

Sulle parole di De Laurentiis e il Napoli: “L’idea finale è che si vada verso la separazione con Sarri, anche se non l’ho percepita così esplicita, anche perché non potrebbe esserlo. De Laurentiis deve difendere se stesso, deve portare la trattativa alla fine. Deve essere Sarri ad andarsene, non può essere lui a rompere prima. Sicuramente anche io sento che siamo al punto d’arrivo con Sarri e che si voglia cambiare la squadra. Conte al Napoli? Difficile. Sicuramente il Napoli venderà per poi ricomprare, magari per guadagnare qualcosa a livello di età. De Laurentiis è molto bravo in questo, è riuscito ad aumentare il fatturato, costruire una grossa squadra guadagnandoci. Sicuramente ci dobbiamo rendere conto che un tipo di Napoli sta finendo e sta finendo con dei risultati soltanto parziali, ci metto in mezzo anche gli anni di Benitez. Non c’è stata l’impresa che ci si sarebbe aspettati”.

Su Chievo-Crotone e la lotta salvezza: “Il Crotone sta molto meglio, anche se va a ondate. Gioca anche troppo bene per il campionato che fa, per l’attenzione alla classifica che deve avere. È una squadra molto spavalda, come del resto è Zenga. Vedo il Chievo più debole complessivamente, inferiore forse, ma più quadrato. Ho l’impressione che abbia qualcosa in più dal punto di vista dell’ordine in campo e dell’equilibrio, ma qualcosa in meno nel saper andare dietro alle proprie motivazioni. È una squadra in crisi, ha pochi punti e mi sembra che abbia perso il proprio carattere”.

Chi prendere alla Juventus se va via Allegri? “La Juventus ha un tipo di allenatore abbastanza prevedibile, la storia della Juve è questa. Ci sono state delle eccezioni alla Maifredi, ma penso che sarà un italiano, un italianista tra virgolette, che vorrà una gestione degli uomini e della partita. Quello che vedo più vicino adesso è uno alla Inzaghi della Lazio”.