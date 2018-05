RMC SPORT - Sconcerti: "De Vrij con l'Inter inconveniente, ballano milioni"

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Mario Sconcerti a RMC Sport Live Show ha parlato così del "caso de Vrij", promesso sposo e allo stesso tempo avversario dell'Inter domenica prossima in Lazio-Inter: "De Vrij? Se non gioca sicuramente bisogna parlarne. Se fossi stato un dirigente della Lazio non so cosa avrei fatto perché in ballo ci sono decine e decine di milioni di euro. Mettere al centro della difesa un giocatore che da mesi è già dell’avversario può essere un inconveniente".