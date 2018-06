RMC SPORT - Sconcerti: "Donnarumma vicino al Buffon di venti anni fa"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha parlato così: “Contro l’Olanda è la partita più importante di questo trittico di amichevoli perché c’è la possibilità di recuperare una posizione nel Ranking Fifa visto che l’Italia è ventesima e l’Olanda diciannovesima”.

Tre partite tre portieri diversi. Lei quale preferisce?

“Mi piace tantissimo Perin, Sirigu mi dà sicurezza mentre Donnarumma è quello che può commettere gli errori più evidenti anche se ha più mezzi degli altri. Io preferisco Perin ma se fossi un club prenderei Donnarumma. Nessuno dei tre è in grado di raccogliere l’eredità di Buffon? Quello del portiere è forse il ruolo più coperto dell’Italia. Sono tutti e tre potenzialmente grandi portieri. Donnarumma si può mettere vicino al Buffon di venti anni fa, è il potenziale titolare dell’Italia a lungo termine”.

Sette polacchi giocano in Serie A. Che significa?

“Solitamente loro vanno a giocare in Germania, è quasi automatico come meccanismo. Nei venti migliori giocatori al mondo non c’è neanche un tedesco o un giocatore che giochi in Germania. I tedeschi hanno un mercato di basso profilo e solitamente pescano in Polonia. Questa comunque è una delle nazionali emergenti. Favorita per il Mondiale? Argentina o Brasile. Credo che il Brasile sia maturo per vincere ma l’Argentina se non vince questo Mondiale perde una grande generazione”.