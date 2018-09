RMC SPORT - Sconcerti: "Fascia? Battaglia che la Viola sta vincendo"

In principio è stata la Juventus, con il docu-film prodotto da Netflix, First Team. Archetipo del dietro le quinte di quel che c'è nel lavoro d'ogni giorno che avviene a telecamere spente. I giocatori che si confidano, le discussioni nell'alveo dello spogliatoio. E' stata una primogenitura...

Dallo Stadium a CR7, da First Team alla U23. I motivi per cui Totti ha consegnato il titolo alla Juventus. Il Manchester City e Guardiola intanto stravolgono il modo di raccontare il calcio

Mario Sconcerti , nota firma del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto in diretta nel corso del 'Live Show' di RMC Sport dicendo la sua sulla questione legata alle fasce personalizzate: “Questa è una battaglia importante che i giocatori della Fiorentina stanno vincendo. Ci vuole buon senso da parte della Lega, c'è il rischio che salti tutta la regola. La fascia rimane un argomento molto delicato".

