RMC SPORT - Sconcerti: "Fiorentina, Muriel non basta per l'Europa"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show analizza così la corsa per l'Europa League: "Fiorentina e Torino hanno dimostrato continuità perché hanno perso solo 5 partite su 22 giocate. Roma, Lazio e Atalanta ne hanno perse di più. Se queste squadre hanno perso solo 5 partite vuol dire che hanno trovato una certa continuità. Hanno pareggiato tanto. Per rientrare nella corsa all'Europa devono fare un salto di qualità e vincere tre partita di fila. La Fiorentina con Muriel ha fatto un salto di qualità, ma non basta per arrivare in Europa, devono fare qualcosa in più".