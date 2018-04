RMC SPORT - Sconcerti: "Fiorentina, questo per me è un miracolo"

Mario Sconcerti, prestigiosa firma del giornalismo sportivo a RMC Sport Live Show ha parlato di vari temi legati al campionato: "Mi aspettavo un pareggio nel derby di Genova perché è una partita davvero particolare, anche se francamente mi aspettavo qualche gol".

La Fiorentina ha trovato la sesta vittoria consecutiva, sta lottando per un posto in Europa?

"Ancora meglio, in questo momento è in Europa League. Per me è un miracolo perché non mi sarei aspettato un cammino del genere. Da 50 anni mancava un filotto con sei vittorie consecutive. La squadra ha qualità ma mi era sempre sembrata leggera mentre da qualche domenica ha uno spirito diverso, adesso questi ragazzi ci credono davvero. C'è veramente qualcosa di diverso in questa Fiorentina, qualcosa che non riesco a spiegare".

La Roma invece come sta? Ha ancora il pensiero alla Champions contro il Barcellona?

"Questo era il miglior momento per affrontare una squadra della Roma perché è in mezzo a due gare di Champions. Hanno giocato tante partite ravvicinate e non riesci a recuperare né a livello fisico né a livello morale. A me la Roma è sempre piaciuta nella partita secca ma credo che sia arrivata al limite. La partita di Barcellona, giocata non male, ma persa in modo esemplare lascia uno strascico lungo perché loro hanno segnato ad ogni occasione".

Allegri aveva detto che la Juve doveva stare attenta in difesa ma oggi non può essere contento...

"Vero, ma il Benevento è una squadra che in casa segna. Non hanno più niente da perdere e così prendono campo e in questo momento è un ostacolo da evitare. In casa il Benevento ha qualcosa in più anche rispetto ad altre squadre".

Allegri è convinto che ci sarà una super Juventus a Madrid. Che pensa?

"Penso che è una cosa tardiva. Non mi aspettavo tanto di più da questa squadra ma credevo in un atteggiamento diverso a Torino contro il Real Madrid. Pensare adesso ad una grande prestazione della Juventus mi sembra francamente tardivo".