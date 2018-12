RMC SPORT - Sconcerti: "Grande sciocchezza da parte di Koulibaly"

Mario Sconcerti ha parlato all'interno di RMC Sport Live Show: "Il campionato dell'Inter non cambia dopo questa vittoria. Il vero errore della serata è stato fatto da Koulibaly facendosi espellere. Un errore troppo grande che infatti ha portato al gol dell'Inter. E' stata una sciocchezza da parte del difensore del Napoli".

Cosa pensa dell'arbitraggio di Mazzoleni?

"Non ho visto grandi errori da parte dell'arbitro. Si poteva discutere su un possibile rigore per l'Inter ma per me ha fatto bene Mazzoleni a non darlo. Ripeto, non ho visto una partita involgarita da questo tipo di errori".

Lautaro perché gioca così poco?

"Perché si gioca in undici. Una grande squadra ha sempre un grande attaccante in panchina. Keita non può sostituire un centravanti mentre Lautaro Martinez sì. Martinez deve dimostrare di valere la maglia di Icardi o di poter stare in attacco con lui. Per essere da scudetto bisogna avere un Lautaro Martinez in panchina".

Milan, sono tornate le ombre su Gattuso?

"Se dovesse arrivare una decisione netta sarà presa durante la sosta. Ad oggi il Milan ha fallito perché è sesto in classifica. Bisogna capire cosa vogliono fare all'interno della società. Il Milan deve capire se la situazione va risolta con acquisti oppure con il cambio in panchina. Gattuso è una persona squisita ma è normale oggi pensare di sostituirlo".

La Lazio ha ritrovato Milinkovic-Savic e Luis Alberto?

"Sono due giocatori importanti. Se mancano loro la Lazio perde gol e tanta fantasia in mezzo al campo e vicino all'area di rigore. Per arrivare al quarto posto basta questa Lazio, com'era quasi bastata l'anno scorso. E' giustamente la quarta forza del campionato".

Per la Roma è finito il momento buio?

"Il Sassuolo è una piccola Roma, cioè una squadra che si adatta molto al gioco dei giallorossi. Ero sicuro che la Roma avrebbe vinto. I giallorossi sono l'altra squadra più vicina al quarto posto. Il problema della Roma è la continuità, dobbiamo aspettare ancora cinque o sei partite per capire se ha fatto un salto o meno".