RMC SPORT - Sconcerti: "Il Milan dovrebbe trovare un altro Bonaventura"

Mario Sconcerti, noto giornalista, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Muriel? E' un acquisto importante per una squadra come la Fiorentina. Io lo vedo al posto di Mirallas o Pjaca. E' un giocatore che può fare 5 o 6 gol più degli altri, anche se è un giocatore che non ha mai segnato molto. Muriel aiuta la squadra con la sua velocità e con la sua pericolosità sotto porta. Se riuscisse a fare 5 o 6 reti darebbe una grossa mano ad una Fiorentina che ha bisogno di questi gol".

Pioli cambierà modulo con Muriel?

"Non credo che Pioli abbia un solo modulo. In alcune partite ha già fatto il 3-5-2 ma Biraghi e Chiesa sono due esterni troppo offensivi per questo tipo di modulo. Sicuramente però la Fiorentina può fare questo modulo. Per me il modulo ideale resta il 4-3-3 con Muriel nel tridente".

Il Milan invece cosa dovrà fare in questo mercato?

"Credo che un attaccante comunque serva al Milan e l'ideale sarebbe, se potessero, prendere un giocatore come Bonaventura, uno che sa giocare ovunque. Al Milan manca un giocatore così. Questo è un mercato di prestiti, e bisogna vedere se il Milan riuscirà a trovare i giocatori giusti".

Juventus, arriverà qualcosa a gennaio o Allegri è contento così?

"Credo che la Juventus non farà grandi cose perché è già una squadra che funziona con i suoi equilibri. Credo che se ci saranno acquisti alla Juventus arriveranno dei ritocchi ma niente di più perché alla Juve non manca nulla".

Si parla di un'offerta del PSG per Allan per una cifra tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Il Napoli che dovrebbe fare?

"Se fosse una cifra del genere sarebbe praticamente impossibile per chiunque dire di no. Allan è un ottimo giocatore ma a queste cifre altissime si dovrebbe vendere. Non dimentichiamoci che proprio il Napoli ha costruito la sua forza attraverso le cessioni di Cavani e poi Higuain. L'importante è saper reinvestire i soldi che arrivano".

Inter, la grana Nainggolan è risolta davvero?

"Non credo perché se è una persona predisposta a questo tipo di comportamento è molto difficile che non li faccia più, ma chi ha preso Nainggolan sapeva chi stava prendendo".

La Roma cerca un sostituto di De Rossi?

"Servirebbe eccome ma il problema è trovare un giocatore così. Sono ruoli non impossibili da ricoprire, De Rossi è sempre stato bravo perché completo e capace di fare tutto. In quel ruolo alla Pirlo credo si possano trovare dei giocatori. E' più facile trovare un giocatore come De Rossi che un regista classico".

Tra le piccole di Serie A chi farà il mercato migliore?

"Il Bologna perché ne ha bisogno e ha più struttura delle altre. Cercheranno di recuperare ciò che non hanno avuto nel girone di andata. Il Bologna è la squadra che si rinforzerà di più".

L'addio di Mourinho allo United ha allontanato Pogba dalla Juventus?

"Solskjaer ha detto che lo United deve essere ricostruito proprio a partire da Pogba. Una squadra come il Manchester non può rinforzarsi vendendo uno come Pogba".

Manchester City-Liverpool che partita sarà?

"Una partita tutta da vedere tra due squadre che si trovano all'opposto come stato di forma. Io però non sono pienamente convinto dal Liverpool, mi sembra una squadra che ha 40 minuti incontenibili soprattutto nella riconquista della palla, ma complessivamente perdono un senso di squadra per fare questo tipo di gioco.