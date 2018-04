RMC SPORT - Sconcerti: "Il Milan in classifica ora deve guardarsi le spalle"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento ad RMC Sport ha commentato così le gare di ritorno dei quarti di Champions che vedranno impegnate Roma e Juventus: "Quanto saranno partite proibitive? Direi al 75-80%. Un 20% di possibilità in una partita di calcio va lasciato. Il risultato è compromesso va ribaltato ed è molto difficile, ma non impossibile".

La Roma proverà a metterla sul piano agonistico contro il Barcellona?

"Certamente dovrà correre ma sopratutto dovrà prendere il pallone. Io credo che il Barcellona verrà a far girare il pallone. Quando il Barcellona non deve segnare, quindi non ha nemmeno l'obbligo di affondare, è molto difficile togliergli il pallone e questo costerà molta fatica ai giallorossi in fase di pressione. Però la Roma ha giocatori che possono andare in gol da soli a partite da Dzeko. I giallorossi hanno questo tipo di caratteristica, per cui potrebbero fare abbastanza presto un gol che se non altro terrebbe aperta la partita. Io non riesco a vedere la qualificazione, però se la Roma riesce a inserirsi nel palleggio del Barcellona allora può metterlo in difficoltà".

Roma che è reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina. Battuta d'arresto che fa rivalutare il giudizio sui giallorossi?

"Il problema della Roma non è solo aver perso con la Fiorentina, ma aver perso 6 partite in casa. Che la Roma abbia dei giocatori capaci di tirare in porta e di trovare la porta in modo pericoloso su questo non c'è dubbio. Però le confitte in casa e quella in Coppa Italia con il Torino dimostrano che ci sono dei limiti di gioco anche dentro la bravura della Roma, che è indubbiamente una bella squadra e ha certamente un insieme di ottimi giocatori. La Roma non ha mai trovato una continuità e non ha quasi mai giocato due tempi allo stesso livello. Il che mi porta a pensare che quando cerca di spingere l'avversario, di attaccarlo, riesce soprattutto a spendere proprie energie oltre che a creare dei problemi. La Roma non ha quasi mai avuto la resistenza di una partita intera sotto pressione. Questo è un po' il limite degli zemaniani alla Di Francesco. Perché funzionano quando hai il pallone ma quando lo devi recuperare poi fai una grande fatica".

Spostandoci alla Juventus, che cosa potrà inventarsi Allegri per il ritorno contro il Real Madrid?

"Ha due strade. O aspetta e prende gol, lo dice Allegri stesso che se aspetti il Real prima o poi prendi gol, anche se secondo me non è così automatico. Oppure attacchi se sai attaccare in velocità, cioè cominci a scambiarti il pallone di prima, cosa che la Juve è un po' di tempo che non fa, e vedi di mettere in imbarazzo l'avversario. Mi sembrano sciocchezze quando si dice che Dybala stecca le partite internazionali perché la gara con il Real Madrid l'hanno steccata in molti a partire da Allegri. Io credo che a Madrid bisognerà contare molto su Dybala. Bisognerà fare qualcosa che l'avversario non si aspetta. La sorpresa può venire solo dall'essere capaci di giocare in fretta ed essere molto veloci nei passaggi e nelle conclusioni. Correre e far correre il pallone. Questa credo sia l'unica cosa a disposizione".

Passando al campionato. Il Milan è fuori dalla ora lotta Champions ed ora deve guardarsi le spalle?

"Certamente, non si può guardare solo avanti. La Fiorentina ha ottenuto le sue speranze attraverso un'impresa. Le imprese a metà strada ti inorgogliscono ma non sono mai definitive, serve portarle avanti. Quando fai una serie di risultati come quelli che ha fatto la Fiorentina il problema poi è il primo pareggio, ovvero quando ti fermi, così come ha fatto il Milan che con un punto nelle ultime 3 giornate ha visto frenato tutto quello che aveva fatto prima. Certamente il Milan deve guardarsi indietro, perché è inferiore alle prime 5 e non è nettamente superiore alle 3 che gli sono dietro. Secondo me è migliore, complessivamente più completo di Fiorentina, Atalanta e Sampdoria. All'ultima giornata c'è Milan-Fiorentina, dipenderà dalla capacità dei viola di portare avanti quello che secondo me è un miracolo. Non sono mai stato fiducioso nella squadra di Pioli ma adesso la vedo giocare meglio di prima, soprattutto fuori casa dove ha più spazio per palleggiare. E sta venendo fuori che la Fiorentina ha giocatori di stile. I viola hanno ritrovato Saponara e non è un caso che dopo aver ritrovato lui poi ritrovi anche Simeone".