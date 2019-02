RMC SPORT - Sconcerti: "Ilicic conviene sempre averlo. Chiesa si diverte"

Mario Sconcerti, prima firma del panorama giornalistico italiano, a RMC Sport 'Live Show'.

Sul 3-3 tra Fiorentina e Atalanta:

"Sono due squadre più brave ad attaccare che a difendere. Colpisce l'insistenza della Fiorentina a rimontare tre volte e la costanza di Chiesa a essere un grande giocatore. Lui si diverte a giocare e vuole far pesare la sua differenza. Complimenti all'Atalanta per la prima mezz'ora, non avevo mai visto la Fiorentina così in difficoltà".

Su Ilicic:

"Conviene sempre averlo in squadra. Non sarà mai un giocatore su cui puoi poggiarti per un'intera stagione, ma in almeno 10 partite sarà determinante e 10 partite sono tante".

Sulla scelta di Pioli di mettere Dabo titolare:

"Forse ho un pregiudizio, a me non piace Dabo. Può essere un difensore aggiunto, un centrocampista difensivo ma non ha i piedi per giocare ad alto livello in Italia. Lui deve sostituire qualcuno, dal primo minuto difficilmente riesce a essere un rinforzo".

Lafont oggi non è stato impeccabile sui gol dell'Atalanta...

"Pasalic era davanti la porta, mentre sulle uscite insiste nelle avere delle difficoltà. Non riesce quasi mai a mandare il pallone lontano dall'area di rigore. Sta togliendo dalla porta viola dei palloni straordinari, come quello sullo 0-0 oggi, ma ha fatto tanti errori nella stagione: è un tirocinio che un poco pesa".

Quante chance avrà la Fiorentina di passare il turno?

"40-45%. Adesso ha qualcosa in più l'Atalanta, ma bisognerà capire cosa saranno queste due squadre tra due mesi. Se per esempio dovesse mancare Chiesa alla Fiorentina sarà un conto. Adesso si può fare solo un ragionamento aritmetico e la squadra di Pioli sarà costretta a vincere a Bergamo".

Una Lazio in difficoltà ieri ha messo sotto il Milan...

"Passo indietro nel Milan nella costruzione del gioco, mi aspettavo di più, l'ho visto meno brillante. La Lazio però ti fa giocare male, ti pressa e ti stringe, è molto collaudata anche quando è ridotta a pezzi. Forse il Milan è sceso in campo pensando di portare via un pareggio, ma lo 0-0 lascia tante speranze alla squadra di Inzaghi".

Allegri è giunto al capolinea?

"Penso di sì. È conveniente per lui, credo abbia voglia di andare da qualche altra parte".

Su Spalletti:

"Mi sembra tormentato il rapporto tra Spalletti, la squadra e la società. Troppo logoro. Credo che l'Inter cerchi un allentore diverso, ma non so se riuscirà a trovarlo. Servirà un tecnico sicuro, se non si troverà tanto vale rimanere con Spalletti, che non è in grado di generare sorprese".