RMC SPORT - Sconcerti: "Immobile non incide mai in Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show, ha parlato anche dell'Italia, che ieri non è andata oltre il pareggio 1-1 con l'Ucraina: "È un giocatore nato. Secondo me è una mezzala pura, ama essere ovunque e partecipare. È molto interessante. Con Jorginho e Verratti forma un centrocampo moderno. L'attacco? Ci sono dei giocatori che con la maglia azzurra rendono la metà come Immobile, che ci servirebbe come il pane ma non incide mai in Nazionale. Bonucci e Chiellini giocano per necessità. L'Italia difende con due uomini, perché Florenzi e Biraghi non possono essere considerati dei terzini puri: sono più dei centrocampisti. È una grossa novità, seria, atletica e tattica per la nostra Nazionale".