RMC SPORT - Sconcerti: "Inter conta il risultato. Milan meglio della Dea"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show dopo la vittoria dell'Inter contro la Sampdoria: "L'Inter non deve convincere nessuno, deve vincere e basta. La Sampdoria è arrivata stanca a fine partita e i nerazzurri sono stati più brillanti. Il risultato va sempre rispettato".

Grande prestazione anche della Fiorentina?

"La Spal era un brutto avversario da affrontare questa sera. La Fiorentina ha giocato bene meritando il gol del vantaggio e poi la vittoria finale. Raramente capita di vedere partite così abbandonate a se stesse come quella di oggi. Negli ultimi 40 minuti non c'è stata partita. La Fiorentina ha forte coscienza di sé e batte gli avversari che deve battere e questa è la base per fare un campionato diverso dalle aspettative".

Torino-Napoli, un esame importante per Ancelotti?

"E' una partita tosta e seria perché il Torino è una bella squadra, completa con un grosso centrocampo e un attacco che ancora deve cominciare. Come motivazioni ne ha più il Torino che il Napoli. La squadra di Ancelotti è molto discussa in questo momento".

Bologna-Roma, la formazione di Inzaghi cerca il primo gol...

"Il vero problema è che non c'è un giocatore sicuro a cui chiedere un certo rendimento. Destro è da due anni che non fa notizie, Falcinelli ha fatto bene a Crotone e poco altro. In generale il Bologna non ha un giocatore su cui contare che possa garantire gol sicuri".

Altra partita delicata Milan-Atalanta?

"In questo momento gioca meglio il Milan. Per me sarà una partita a senso unico e sarei sorpreso se non vincesse il Milan. Quella rossonera è una buona squadra".