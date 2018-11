RMC SPORT - Sconcerti: "Inter favorita, per il Tottenham è dura col Barça"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport, Mario Sconcerti, opinionista e noto giornalista, si mostra fiducioso circa il destino europeo dell'Inter: "Mi è sembrata una squadra stanca nel finale. Il Tottenham con i suoi fantasisti ti stanca. Ho visto i centrocampisti sfiniti, quando sono entrati Son ed Eriksen, avevano una velocità di pensiero che gli altri non avevano più. L’Inter ha giocato alla pari nel primo tempo, poi ha perso piano piano terreno. E alla fine ha preso un gol. L’Inter di Mourinho l’avrebbe mangiato il Tottenham. Ma sono certo che passa l’Inter. Tra il Tottenham che va a Barcellona e Inter che ha in casa il PSV, favorita è l’Inter, che se non vince ha le sue colpe. Il Barcellona sarà più accademico, ma la vedo dura che regali qualcosa al Tottenham".