RMC SPORT - Sconcerti: "Inter, il problema è la lentezza nel gioco"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, ha parlato ai microfoni del Live Show di RMC Sport:

La Lazio è più debole della scorsa stagione?

"Non è questo il momento per poterlo dire. Non vedo perché la Lazio dovrebbe essere più debole visto che è praticamente la stessa squadra dell'anno scorso. Mi pare soprattutto che la Lazio abbia avuto un inizio di campionato molto impegnativo e qualche pecca a livello di personalità. E' una squadra un po' imballata ma per me resterà una squadra molto temibile".

Inter, dove si aspetta i maggiori miglioramenti da parte dei nerazzurri?

"Nel ritmo, nella velocità di pensiero e di esecuzione. Il problema dell'Inter è da tempo la lentezza di gioco anche perché ci sono sempre stati centrocampisti inadatti che tendevano a rallentare il gioco con passaggi orizzontali".