RMC SPORT - Sconcerti: "Inter la delusione più grande del campionato"

Prima firma del giornalismo sportivo, Mario Sconcerti, a RMC Sport Live Show ha commentato i tanti temi di giornata: "Quella dell'Inter è una brutta sconfitta perché non c'è mai stata una squadra che ha vinto il campionato dopo aver perso due partite su quattro. L'Inter è una squadra lenta e complessa che lascia molti spazi in campo. Va detto che i nerazzurri non sono neanche fortunati perché contro il Parma non meritavano di perdere. L'Inter ad oggi è la delusione più grande del nostro campionato. L'Inter ha ottimi giocatori che però non sanno fare squadra. E' quasi sempre una squadra casuale. C'è un problema di personalità sparso su tutta la squadra".

Napoli-Fiorentina che partita è stata?

"Entrambe escono benino ma non benissimo da questa partita. Prima del gol il Napoli non ha fatto una grande partita seppur ha legittimato la vittoria. E' una squadra molto più grigia degli uomini che ha. Il Napoli ha difficoltà a darsi un ritmo ma ha vinto meritatamente. La Fiorentina non è riuscita a palleggiare, a costruire l'azione palla al piede. Pjaca? Sarebbe stato un miracolo se stasera avesse fatto qualcosa. Lo scopriremo solo vivendo perché ad oggi non possiamo dire niente su questo giocatore. Sono rimasto deluso dai tanti errori tecnici dei giocatori della Fiorentina".

Come commenta le parole di Allegri su Dybala?

"Credo che la situazione di Dybala sia complicata. Ho l'impressione che il giocatore sia in difficoltà in questo momento e non so il perché sinceramente".