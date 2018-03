RMC SPORT - Sconcerti: "Italia? Serve un CT di grande personalità"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, nel suo intervento a RMC Sport ha detto la sua in merito alla scelta del prossimo CT: "Costacurta credo che sceglierà Ancelotti ma non so se Ancelotti sceglierà Costacurta. Però credo che alla fine si andrà in quella direzione. Come alternativa allora penso Mancini. Non credo che sia un problema di commissario tecnico. Ci vorrà certamente un CT di grande personalità. Secondo me il più adatto per esperienza e caratteristiche sarebbe Conte. Ancelotti è certamente uno che porta equilibrio ma anche lui dipende molto dai giocatori. Mancini qualche invenzione in più la può dare ma non ha l'esperienza di Ancelotti".