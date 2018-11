RMC SPORT - Sconcerti: "Juve favorita, ma Milan in crescita"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show: "Fabian Ruiz si conferma molto più importante di quanto si pensasse questa estate. Il Napoli ha un attacco estremamente interessante perché può alternare l'agilità di Mertens e Insigne con la fisicità di Milik che è un grosso centravanti. Pensavo che la partita finisse nel momento dell'interruzione per pioggia, poi quando è ricominciata la partita abbiamo visto un altro Napoli. Giocare a Genova anche contro la squadra di Juric non è mai facile ma il Napoli l'ha superata bene".

Ora ci dobbiamo aspettare qualcosa di clamoroso da parte di Preziosi?

"Mi sembrerebbe troppo anche perché Juric è quasi una creatura del presidente. Il calendario del Genoa in queste 5 partite di Juric è stato davvero pesante e non ci si poteva aspettare tanto di più. Nel caso in cui dovesse essere esonerato non credo che Preziosi tornerebbe su Ballardini e dunque dovrebbe prenderne un altro e avere così tre allenatori a libro paga, sarebbe eccessivo anche per Preziosi".

Milan-Juventus, che partita si aspetta?

"Mi aspetto una partita forte da parte del Milan. Dal punto di vista tecnico la Juve ha molto di più tanto che non vedo giocatori rossoneri che potrebbero fare i titolari in bianconero. Però il Milan mi sembra avviato bene e vedo un qualcosa della Juve di sette/otto anni fa, quella prima di Conte. Una squadra che comincia a crescere. Detto questo credo che domani vinca la Juventus".

Inter sarà in campo contro l'Atalanta sul difficile campo di Bergamo. Che gara sarà?

"Io mi aspetto spettacolo e corsa ma sarebbe una sorpresa per me se l'Inter facesse troppa fatica a vincere. Vorrebbe dire che abbiamo sbagliato proporzioni mentre io credo che tra le due squadre ci sia una differenza netta. L'Inter è nettamente favorita e ho visto dei sintomi di grande squadra".

Sassuolo-Lazio sarà una partita spettacolare?

"Certamente anche se sono due squadre che giocano in modo opposto. Sono due formazioni estremamente organizzate e non riesco ancora ad avere fiducia fino in fondo nel Sassuolo forse perché mi sembra una squadra troppo giovane predisposta a qualche salto di rendimento. Ma anche la Lazio è altalenante anche se è molto solida con le squadre piccole e medie".

Roma contro la Sampdoria. La squadra di Di Francesco riuscirà a trovare la svolta?

"Secondo me sì perché la Roma è più forte di una Sampdoria che fuori casa ha qualche problema. Credo che sia il momento per la Roma di ricominciare a vincere e scalare la classifica".