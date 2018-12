RMC SPORT - Sconcerti: "Juve la migliore in Champions. Napoli, dispiace"

Una doppia serata di Champions quasi da dimenticare per le quattro italiane impegnate nella competizione. Per approfondire quanto accaduto - durante il ‘Live Show’ di RMC Sport - è intervenuto il noto giornalista Mario Sconcerti:

Sconfitta indolore oggi per la Roma, che non sta attraversando però un periodo facile...

"La Roma difende solo in 4, solo con la linea arretrata, mentre il resto della squadra non lo fa. C'è confusione nella fase difensiva, serve esperienza per sapere dove si deve andare. Sconfitte come questa di oggi contro il Viktoria Plzen in Champions non vanno prese, il girone era facile andava affrontato in modo migliore, per non parlare del campionato".

A sorpresa oggi ha perso anche la Juventus:

"Sono sorpreso dalle due sconfitte della Juventus nel girone, sono tante su sei partite. Bisogna anche dire che sono arrivate già a qualificazione raggiunta, quindi la squadra può aver rallentato. È un suo diritto, ma allora significa che non sei arrivato alla perfezione".

Sulle qualificate agli ottavi:

"Ci sono tante squadre sullo stesso livello. La Juventus è nettamente la più forte che ho visto per ora nella fase a gironi, poi c'è il Barcellona, ma ci sono tante formazioni imperfette come il Liverpool".

Un commento sull'eliminazione del Napoli?

"Pur non meritando di uscire dalla Champions, ci sta la sconfitta del Napoli a Liverpool per 1-0, gli inglesi sono stati superiori per aggressività e fisicità. Forse sono mancati Hamsik e Ruiz a centrocampo. Dispiace per gli azzurri, rimangono una delle migliori squadre in Europa".

Domani Olympiakos-Milan:

"L'Olympiakos è una squadra molto aggressiva ma poco più. Non si può tornare in Europa e pensare che i greci siano un grande ostacolo. Se lo diventa abbiamo sbagliato tutto il calcolo".