RMC SPORT - Sconcerti: "Juve leggera. Servono i gol di Simeone e Belotti"

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Mario Sconcerti è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per parlare dei temi della giornata di campionato:

Vittoria sofferta per la Juve?

"La Juve in campionato è un po' leggera, non può trovare la stessa concentrazione che ha in Champions, è la terza volta che si trova a dover rimontare. prende spesso il gol, ha molte pause in campo più qualche grande giocatore come Ronaldo, il vero gol è stato il secondo, per l'Empoli il pareggio sarebbe stata come una vittoria".

Sulle polemiche create dal rigore?

"In diretta sembrava rigore, dopo non ti so dire cosa si possa dire. Di polemiche ne vedo tante, sulla Juve anche di più, personalmente non penso di essere tacciato come juventino, in diretta a me sembrava rigore

Bisogna essere imparziali, Juve o non Juve?

"Non ne vedo i vantaggi nel calcio, non credo sia possibile. E' una cosa fuori da qualunque schema, quando siamo tifosi e orgogliosi di essere tifosi, abbiamo abbracciato comunque un'opinione, il calcio è bello anche per questo, ti schiera anche per questo, è un posto dove siamo selvaggi, non siamo corretti".

E' tornata l'Atalanta?

"C'è stata questa lunga assenza di Ilicic che ha certamente tolto qualcosa, non appena è tornato, ha segnato tre gol e l'Atalanta è ripartita, Zapata che è il giocatore più costoso nella storia dell'Atalanta e Pasalic sono fuori, entrano dopo, ma l'Atalanta conferma di essere una candidata forte dal sesto forte in giù".

Sull'Empoli si sprecano gli elogi: la strada dell'estetica può essere funzionale all'obiettivo?

"Non ho visto molte gare dell'Empoli, ho visto quella contro la Juve e non è dedita all'estetica, è una squadra veloce, molto pratica, non è una squadra che palleggia, è una squadra verticale, una bella squadra, una squadra che ha dei limiti, anche agli elogi devo fare seguito qualche discussione, perché dall'inizio dell'anno che l'Empoli sarebbe retrocessa, bisogna vedere se questo non fare punti dipende dalla mancanza di qualità, io ci credo poco".

La panchina di Simeone una bocciatura da parte di Pioli?

"In questo momento certamente sì, se non lo fai giocare non lo consideri un titolare, sarebbe sciocco a pensare che la bocciatura è perenne, è un momento di difficoltà ma nella costruzione del gioco della Fiorentina, non è che le occasioni di gol abbondano, anche Higuain era molto seccato per la figura fatta contro il Betis. Mi sembra che la Fiorentina abbia grossi problemi d'attacco e che possa poco prescindere da Gerson, giocatore che sa molto costruire a modo suo quasi contro tempo al nostro modo di vedere il calcio. Quello che lo sta sostituendo fa poco, Veretout dovrebbe fare la mezz'ala perché in un 4-3-3 devi avere i giocatori che devono verticalizzare altrimenti le tre punte sono sole. Il regista lo sa fare ma non è il suo meglio, la Fiorentina ha un problema serio di attacco, proprio di manovra offensiva, ha pochi giocatori che attaccano e che sanno attaccare. E' stata una partita molto veloce e molta fisica".

Sulle difficoltà di Simeone e Belotti?

"Simeone e Belotti sono due giocatori diversi, arriveranno a 15 reti ma devono iniziare a segnare perché le loro squadre sono legate a loro e le loro squadre hanno dei limiti e per andare oltre a questi limiti hanno bisogno di giocatori che le spingono. Poi Zaza non gioca, Iago Falque sta giocando meno, Pjaca non si vede, Mirallas meno ancora. C'è un problema in quella zona per entrambe le squadre che sono due buone squadre".

Sulla Roma?

"C'è bisogno dei piedi di Dzeko, quando segna la Roma vince. E' il capocannoniere d'Europa, mi sembra che abbia fatto un solo gol in campionato, dopo possiamo girare quanto vuoi, se giochi lontano fai brutta figura, se giochi con due mezze ali soffri, poi siamo passati a De Rossi, N'Zonzi, la Roma deve fare muro a centrocampo perché non ha una buona difesa, dopo davanti butti la palla là perché ha molti attaccanti pericolosi, hanno bisogno di Dzeko ma se lo dici a Roma, gliela devi sempre colorire, sembra quasi volgare, ma se in realtà se hai i 20 gol di Dzeko e se li segna nelle prossime 28 partite, porterà molto avanti la Roma".

Anche al Milan possono bastare i gol di Higuain?

"No, non possono bastare ma possono dare una grossa mano. La Roma è più pronta del Milan, è arrivata seconda e terza negli ultimi anni. Poi il Milan è una squadra che si chiama Milan e bisogna ricordarselo ma è arrivata, sesta, ottava. Ha meno personalità delle squadre che stanno davanti, non tanto della Roma che ha molta qualità, il Milan è una squadra leggera, come mentalità, va in difficoltà al primo colpo di vento della partita, se li prendi uno per uno sono buoni giocatori, ma messi insieme non fanno una squadra e non lo hanno mai fatto in questi anni".