RMC SPORT - Sconcerti: "Juve-Napoli non si deciderà sulle sostituzioni"

© foto di Federico De Luca

Mario Sconcerti, giornalista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport analizzando la sfida tra Juventus e Napoli: “Gara decisa dalle scelte di Sarri e Allegri? Non credo perché queste partite non si decidono sulle singole sostituzioni. La vera differenza è che il Napoli gioca in dodici per la prima volta perché può contare a gara in corso su Milik, giocatore vero, che entrando può cambiare lo schema del Napoli e portare pericolosità. Il Napoli è diverso con Milik mentre la Juventus può scegliere tra uno degli schemi che però già conosciamo. Non so se questa diversità sarà decisiva ma è una differenza che c’è”.

Nel percorso di crescita del Napoli può essere la svolta non perdere contro la Juventus? “Mi sembra un po’ riduttivo. Il Napoli di De Laurentiis è già abbastanza miracoloso per quello che sta facendo adesso. Il Napoli con questa proprietà è portentoso, è riuscito a portare avanti un progetto tecnico costante. Questa è una società sì importante ma artigiana”.