Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport Live Show ha analizzato i temi della giornata di campionato.

Juventus, cosa vorrà Allegri dai suoi per arrivare al meglio alla gara di ritorno contro l'Atletico Madrid?

"A Madrid non l'ha persa Allegri la partita. Undici giocatori della Juventus sono stati inferiori a undici giocatori dell'Atletico Madrid, significa che loro hanno affrontato molto meglio la gara della Juve. Se i bianconeri dovesse sbagliare anche il ritorno vorrebbe dire che tutti noi abbiamo sbagliato. Cristiano Ronaldo l'ho visto da sei meno a Madrid ma in un contesto da quattro/cinque in pagella".