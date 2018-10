RMC SPORT - Sconcerti: "Juventus, non si possono buttare punti così"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto come di consueto Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo italiano, per analizzare gli anticipi di Serie A: “Il pareggio della Juventus? Ci può stare se trovi un avversario più forte di te o che gioca meglio di te. Questo è un brutto pareggio, la Juventus ha pensato di aver già vinto troppo presto. È già successo altre volte, come a Parma o con il Chievo: questo farà riflettere i bianconeri, non si possono buttare punti così".