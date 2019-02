Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo, a RMC Sport live show ha parlato così dei tanti temi di giornata: "Penso che il problema della Juventus oggi sia più la fase difensiva più che i singoli difensori. In questo momento nella Juve c'è un problema di fase difensiva oltre che di uomini. Non c'è dubbio che la Juventus debba ancora tornare quella che era prima della sosta. La Juve ha tempo per preparare la gara di Champions League perché mancano 18 giorni. I bianconeri però devono tornare al gioco in velocità. Nonostante un Cristiano Ronaldo in partita la Juve ha preso tre gol, come in Coppa Italia e per la Juve è un dato straordinario anche perché non è arrivata la vittoria. Benatia era un giocatore importante poi si sono infortunati Bonucci e Chiellini. Forse sul mercato qualcosa in più andava fatto".