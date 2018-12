RMC SPORT - Sconcerti: "La Roma difende solo in quattro"

© foto di Federico De Luca

Il noto giornalista Mario Sconcerti ha parlato ai microfoni di RMC Sport anche della sconfitta della Roma contro il Viktoria Plzen in Champions League:: "La Roma difende solo in 4, solo con la linea arretrata, mentre il resto della squadra non lo fa. C'è confusione nella fase difensiva, serve esperienza per sapere dove si deve andare. Sconfitte come questa di oggi contro il Viktoria Plzen in Champions non vanno prese, il girone era facile andava affrontato in modo migliore, per non parlare del campionato".