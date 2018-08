RMC SPORT - Sconcerti: "Lazio mai in partita con Napoli e Juventus"

Mario Sconcerti, opinionista di RMC Sport, ha commentato la seconda giornata di campionato ai microfoni dell'emittente sportiva. Questa la sua analisi sulla Lazio: "I biancocelesti non sono mai stati in partita né contro la Juve né contro il Napoli. La Lazio non gioca più come il girone d'andata dell'anno scorso ed è così da tempo. Adesso ci sono giocatori fondamentali che sono quasi scomparsi come Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Penso che tutta la squadra deve ritrovare passo e concentrazione, altrimenti la Lazio non trova automaticamente il gol".